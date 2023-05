RAAMATUBLOGI: Mõte mulla alla mattumisest oli tema jaoks liig... Järjekordne kaamoskrimka Islandilt

Kui krimikirjanduses miski või keski võidukäiku teeb, on see Island. Mõrvalugusid on ju hea suunata kummalisele, hämarale ja tundmatule saarele, kus juba õhustik eeldab, et midagi juhtub. Tõsiasi, et Islandis saadetakse inimesi vägivaldselt teise ilma tegelikult harva, ei tähenda lugejale ju midagi.