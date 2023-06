Alissa Ait: kas suhte eesmärgiks peab olema tõesti järelkasvu tootmine?

Hiljutisel noorte abieluvõrdsuse debatil jäi mind kummitama Isamaa noore Artur Sirgi mõte, et samasooliste inimeste suhe on ühiskonnale kasutu, sest see ei tooda järelkasvu. Kuidas palun? Kas suhete, ka heterosuhete, eesmärk on tootmine?