RAAMATUBLOGI: Pimedusevilksatus... Kui minevik kohtub olevikuga

Niinimetatud psühhothrillerite puhul – kuigi „Vilksatus pimeduses“ kaldub samavõrd ka krimka poole – on välja kujunemas stambid. Ehk siis autor võtab teada-tuntud süžee, aga menetleb seda omal moel. Aga nii on üsna kõikide põnevuskirjanduse žanritega, sest luua midagi täiesti uut on antud üksikutele ning nemadki saavad seda teha korra kaks, edasi läheb kordamiseks. Agatha Christiegi kohta on öeldud, et ta kirjutas ühte ja sama romaani 80 korda, andes loole erinevaid versioone ja tegelasi.