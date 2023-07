Tomas Jermalavičius: kui Ukrainale lubatakse liikmesust pärast sõja lõppu, ajendab see Venemaad sõda igavesti venitama

Osa inimesi on täna Vilniuses algavat NATO tippkohtumist juba ajalooliseks sündmuseks nimetanud, kuid tippkohtumisele eelnenud arutelud ja dünaamika viitasid sellele, et ootusi tuleks vähendada. Üks peamisi vaidlusküsimusi on Ukraina NATO liikmeks saamise väljavaade.