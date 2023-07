SÕJARAPORT | Teet Kalmus: kogu Luhanski rinde ulatuses on Venemaa edenemine peatatud

Probleem olevat aga selles, et juurde saadetakse väga erinevate oskustasemega sõdureid, mistõttu liigne sõdurite arv pidavat andma kohati soovitule vastupidise efekti. Aga ilmselgelt venemaa Bahmutit loovutada ei taha ja on nõus kandma väga suuri kaotusi elavjõus ja tehnikas. Ukraina armee jaoks on see täpselt see, mida neil on seal rindelõigus vaja – hoida enda sõdureid ja hävitada vastase omasid.