FAKTIKONTROLL | Vaktsiinivastased teadlased üritavad pseudouuringuga oma toidulisandit müüa

Käsikirja autorite seas on mitu inimest, kes on varasemalt levitanud jõuliselt koroonaviiruse ja -vaktsiinide kohta valeinformatsiooni. Nende hulgas Harvey Risch, Roger Hodkinson ja William Makis.

„Peale seda, kui ka teised arstid olid andmeid uurinud, ütles dr McCullough: „Me leidsime, et 73,9% kõigist juhtumitest oli vaktsiin surma otseseks põhjuseks või aitas see oluliselt suremusele kaasa. Surmajuhtumid esinesid nädala või kahe jooksul pärast viimast süstimist“,“ jätkub artikkel.

„McCullough selgitas, et uuring tehti koostöös Michigani rahvatervise kooli kraadiõppuriga ning nad vaatlesid 44 dokumenti, mis sisaldasid kokku 325 lahangut. Seejärel edastas dr McCullough kõikide lahangute üksikasjad kolmele arstile, kes on patoloogiliste näidiste uurimise eksperdid, et kontrollida, kas tema kahtlus, et surmajuhtumites on süüdi Covidi süstid, on õige,“ seisab Vanglaplaneedi artiklis.

„Dr Peter McCullough, ettevõtte The Wellness Company juhtivteadur koos oma meditsiinilise peanõukoguga avaldas 6. juulil 2023 mainekas teadusajakirjas The Lancet plahvatusliku teadusliku uurimuse,“ seisab ühes teises populaarses Facebooki postituses.

Portaal Vanglaplaneet avaldas 12. juulil artikli pealkirjaga „Dr. Peter McCullough: lahangute uuring näitab, et 74% surmajuhtumitest on seotud COVID-19 süstidega“. Nagu suur osa kõikidest Vanglaplaneedi artiklitest, on ka see refereeritud USA paremäärmuslikult vandenõuteooriaid levitavalt veebilehelt InfoWars.

Üks käsikirja autoritest, Peter McCullough, on selle ettevõtte juhtivteadlane. Eelmisel aastal soovitas Ameerika Sisehaiguste Meditsiini Nõukogu ( The American Board of Internal Medicine ) McCulloughi sertifikaat tühistada tema valeväidete tõttu koroonavaktsiinide kohta.

William Makise nime juures on käsikirjas märgitud, et ta on seotud Cross Cancer Institute’ga. Ent tegu on lugeja eksitamise ja valeandmete esitamisega. Ta jäi juba 2016. aastal oma litsentsist ilma ja asutuse veebilehel pole teda mainitud.

Lanceti grupp on 2018. aastast teinud koostööd SSRN-i eeltrükiste serveriga, mis on platvorm avaldamata uuringute üle arutamiseks. SSRN-i veebilehel seisab hoiatus, et käsikirjad „ei ole Lanceti publikatsioonid ega tingimata Lanceti ajakirjas ülevaatamisel“. Seetõttu ei vasta tõele väide, et tegu on Lanceti teadusartikliga.

SSRN-i veebileht selgitab ka, et käsikirju „ei tohiks kasutada kliiniliste otsuste tegemiseks ega teadusuuringutest tavapublikule aruandmiseks, ilma et oleks rõhutatud, et need on esialgsed uuringud ja neid ei ole eelretsenseeritud“.

Käsikiri eemaldati SSRN-i serverist järgmisel päeval pärast selle üleslaadimist. Lanceti selgitus oli, et „uuringu järeldusi ei toeta uuringu metoodika“.

Need käsikirjad on varajases staadiumis uurimistööd, mida ei ole eelretsenseeritud. Iga tõsiseltvõetav teadusuuring peab olema läbinud eelretsenseerimise (peer review) ja avaldatud teadusajakirjas, millest kumbagi tehtud ei ole.

Käsikirja eemaldamise järel hakkasid ilmuma intervjuud ja artiklid McCulloughiga, mis kogusid populaarsust sotsiaalmeedias. Sedasi jõudsid skandaalse „lahkamisuuringu“ järeldused ka Eesti alternatiivportaalidesse ja sotsiaalmeediasse.

Käsikirja sisu uurides selgub, et selle metoodika on vigane ja ei vasta teadusstandarditele. Käsikirja järeldused pole piisavad tuvastamaks põhjuslikku seost koroonavaktsiinide ja surmade vahel, kirjutas väljaanne Health Review.

Vigane metoodika viib põhjendamata järeldusteni