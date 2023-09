Andre Hanimägi: peaminister astub tagasi nii või naa - kuid näpuga näidates „šaakalitele“

Kallase skandaali valguses tuleb meenutada üht siia sobivat tsitaati, mis kõlab nii: „Küll aga on ta oma tegudega näidanud, et peaministritool on talle tähtsam kui ükski põhimõte, väärtus või valijatele antud lubadus.“ Ei, see ei käi tänase peaministri kohta. Vastupidi, see on tänase peaministri lause eelmise peaministri Jüri Ratase kohta.