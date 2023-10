Sergei Kovaltšenko: Vene emigrantide konverentsil Tallinnas ei rääkinud keegi, mida teha tulevikus Venemaaga

Ilja Ponomarjov hindas leegioni suuruseks Venemaa territooriumil üle tuhande inimese. Poliitik kinnitab, et enamiku Venemaal toimuvate diversioonide taga on tema inimesed. Tuleb märkida, et regulaarselt Ukrainas käivate ajakirjanike kinnitusel on Ponomarjovi leegion PR-projekt ja selle koosseisu kuuluvad peamiselt Ukraina sõjaväelased. Nii või teisiti, aga Kasparov liitus nendega, kes leiavad, et Venemaale ei pea mitte ainult tekitama raske sõjalise kaotuse sõjas Ukrainaga, vaid kes teatavad ka oma osalusest sõjategevuses. Ja sellest Tallinnas teatati.

Teine võtmetähtsusega sündmus oli Ukraina poliitiku Oleksi Arestovõtši kõne foorumi avamisel. Ta pöördus Vene opositsiooni poole ja kutsus seda oma kodumaad mitte häbenema: „Kui mulle öeldakse, pidevalt kinnitatakse, et venelastel on geneetiline häire, et venelastel on mingid algselt ebaõiged geenid, et Venemaad rõhuv metaajalooline reaalsus on teinud neist kõigist lurjused, kaabakad, elajad, orjad, kes ei ole võimelised millekski, lähen ma lihtsalt marru, sest noh, see on rassiteooria, kuidas seda üldse tõlgendada? Millest me räägime? Ja kahjuks tundub mulle, et Vene opositsioonile on see vabandav toon kergelt peale surutud.