Toivo Tänavsuu: unustage perearst, kõik EMOsse!

Vaadake ometi, kui raske neil on, kui palju neil on patsiente, muret ja vaeva. Kui vähe päikest ja rõõmu. Neilgi on hobid, lemmikloomad, eraelu. Neil ei ole teie jaoks aega! Pealegi, kes meist tahaks alustada mingisuguselt ESMAtasandilt - olgem ikka ambitsioonikamad!