SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: okupandid on Avdijivka ette võtnud ega jäta enne, kui edenemine enam üldse ei õnnestu

Luhanski operatiivsuunal on ukrainlased löönud tagasi Vene okupante Novojehorivka kõrval. Bahmuti piirkonnas on Vene okupandid suurendanud survet linnast läände ja põhjaserval. Lõunarindel üldiselt ja Robotõne platsdarmil kestab patiseis.

Peamised arengud on toimunud Avdijivka ümbruses Donetski külje all ja need pole ukrainlaste jaoks sugugi positiivsed. Vene okupandid on hoolimata esialgsetest massiivsetest kaotusest hakanud sinna suunama meeletus koguses kahuriliha, millega külvatakse ukrainlaste positsioonid lihtsalt üle.