Omari Loid: hea ettevõtja, palun leia kool ning küsi neilt, mida õpetajad vajavad ja kuidas saad neid aidata

Kuu aega tagasi, riigieelarve koostamise aegu küsis Madis Somelar tabavalt: „Kas õpetajad on põhjustanud puudujäägi riigieelarves?“ Ta osutas teravalt sellele, kuidas õpetajad on adekvaatsest palgast veelgi kaugemal, kui me tahaks tunnistada.