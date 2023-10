Noorõpetajate abistaja: head õpetajate päeva tõesti! Aga mida head üldse õpetajale soovida?

Lisaks autonoomsusele, kompetentsuse tundele, tunnustusele, hoolimisele, lugupidamisele, usaldusele ja juhtkonna toele tundub, et kõige rohkem vajavad õpetajad aega, et jõuda ära teha kõik need vastutusrikkad ülesanded, mida on vaja ühe uue põlvkonna õpetamiseks. Kõik viimase aja haridusteemalised vestlused on minu jaoks jõudnud ühte kohta - õpetaja vajab aega!