Toomas Alatalu: kuulake Zelenskõi lõpuni! Mitte ainult Balkani sõda polnud ta suurim hoiatus

Kuna ajakiri „Newsweek“ just ennustas konliktide sündi Kosovos-Serbias-Bosnia ja Hertsegoviinas, taandusid ühiseid allikaid kasutavate ajakirjanike leeris kõik Balkani kohta käivaks. Mina aga Zelenskõi mõtlemise fännina väidan, et kõik kolm tema mainitud aspekti on olulised ja eriti just naaberriik. Mis sest, et seal valmistuti sel päeval üksnes kohalike valimiste teiseks vooruks.