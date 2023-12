Üllar Huik: pakendimaks ei tee keskkonda grammivõrragi paremaks

Juba Maailmapanga analüüs tõi Eesti puhul välja selle, et meie jäätmete ametlik statistika on kehvapoolne. Eri andmeallikad annavad erinevaid ning tihti vastukäivaid tulemusi. Erandiks pole ka plastpakendite turule laskmine. Euroopa riigid arvutavad pakendijäätmete tekkekogust üldiselt lihtsa ja usaldusväärse pakendiaruandluse põhjal, mis on taaskasutusorganisatsioonidel (TKO) olemas, mitmekordselt auditeeritud ning Keskkonnaameti poolt üle kontrollitud.