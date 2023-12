SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: Ukraina olukord on keeruline ning tulevikuväetiseks on seda ennatlik nimetada

Venelased kannavad massiivseid kaotusi nii Avdijivka, Dnepri kalda kui Bahmuti operatiivsuundadel, kuid see pole nende pealetungiindu seni vähendanud. Numbrid paistavad ebaratsionaalsed - ainuüksi Avijidka lõigul alates oktoobrist ca 25 000 tapetut selleks, et liikuda 1,5-2 km edasi.

Ukraina jaoks on probleem selles, et Venemaa on suutnud olulisel määral isikkoosseisu suurendada ja neil on hetkel piisavalt seda kahuriliha, mida haneridades rünnakutele saata. Kuni seda jagub, jätkab Venemaa survet rindel ja saadab uusi üksusi surma. Ukrainal samausugust privileegi pole ja nad peavad vaatama, kuidas sellele lihakehade massile niimoodi vastu pidada, et enda inimesi säästa.