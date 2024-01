POLIITKOLUMNIST | Reili Rand: prügi sorteerimine tõi tulised arutelud ka riigikogus - aga sorteerimine päriselt ei ole raske

4. jaanuaril maandus riigikogu liikmete ja riigikogu kantselei ametnike postkasti kiri, mis rääkis jäätmete liigiti kogumisest ja põhjustas üsna elavat vastukaja, et mitte öelda tormi teeklaasis. Toompea lossi „väike prügireform“ tekitas erinevaid mõtteid ka sotsiaaldemokraatide fraktsioonis. Olen ka laiemalt märganud, et kui keegi seltskonnas hakkab rääkima prügi sorteerimisest, siis enamasti vallandab see tulise debati. Jäätmete liigiti kogumise teekond on olnud päris pikk ning toonud ka pettumusi. Inimeste seisukohad ja ka isiklikud kogemused on siin erinevad.