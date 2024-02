POLIITKOLUMNIST | Evelyn Sepp: mitte minu tagahoovis, vaid mitte minu Eestis!

Ühesõnaga, et kui endal on halb elu, peab naabril vähemalt sama kehv olema vms. Stereotüüp on vägev. Kes on hea ja kes halb eestlane, samuti kohe selge. Me vaatame koos õhtuseid uudiseid ning sellisena avanev pilt on küllap enamusele tuttav.