RAAMATUBLOGI: Saastast tuleb lahti saada, olgu see siis plekk põrandal või jälestusväärne inimene...

Aga „Puhasta mind patust“... Maria on koristaja, põgenenud eelmisest elust. Suurepärane koristaja. Tal on head kliendid, kes lähevad hinge ning kelle järel ta puhtust hoiab. Saastast tuleb ju lahti saada, olgu see siis plekk põrandal või jälestusväärne naaber või ülemus...

Maria on südamest hea ega soovi tegelikult teha seda, mida teeb, aga kui on vaja puhtust pidada, siis on vaja. Ta ei adu, kes ta on, kuid teab, milleks on võimeline. Kõik toimub kogemata tahtlikult ning mitte vihast ja kättemaksust, vaid lunastusest ja soovist armastatud inimesi kaitsta. Aga need, kelle ta ära „puhastab“, kas märke ei jää? No kuulge... Maria on ju koristaja. Väga hea koristaja.