Pärast Iisraeli-Hamasi kriisi puhkemist sõltub pea kogu Gaza elanikkond toiduabist. Ent seda on vähe ja see ei jõua abivajajateni. Nädala algul avaldatud ühtse toiduturvalisuse skaala (Integrated Food Security Phase Classification, IPC) aruande järgi on kõik Gaza 2,2 miljonit inimest vähemalt kolmandal näljaastmel ehk kriisiolukorras.