SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Putini hädine kõne ja eriteenistuse läbikukkumine – rahvas sai teada, et jutt võimsast julgeolekust on muinasjutt

Venemaad tabas šokk, sest Putin oli pidevalt rääkinud, et sisejulgeoleku tagamiseks tuleb sinna valdkonda suunata järjest rohkem rahalisi vahendeid. Meedias oli loodud turvalisuse foon, et suured terrorirünnakud toimuvad roiskuvas läänes, Venemaal neid enam ei juhtuvat (viimasest suuremast rünnakust oli möödunud juba rohkem kui 20 aastat). Šokki võimendas teadmine, et USA eriteenistused olid hoiatanud korduvalt Venemaa eriteenistusi ja teinud ka meedias avalikke pöördumisi välismaalaste poole seoses suure terroriohuga, et need ei osaleks avalikel üritustel, eriti kontsertidel, mille peale Putin oma kõnes USA luureinfot naeruvääristas.