KULTUURIBIIT | Lavastaja Tormi Toropi playlist

Tormi Torop ütleb oma muusikavaliku kohta nii:

Smilers - Tee mis sa tahad

Maailmas on kahte sorti inimesi. Inimesed, kellele meeldib Smilers. Ja inimesed, kes ei julge tunnistada, et neile meeldib Smilers.

Ben E. King - Stand By Me

Lapsena sai nähtud filmi „Stand by Me“, mis põhineb Stephen Kingi romaanil „The Body“. Sealt filmist ma antud loo üles korjasingi. Lugu tingimusteta sõprusest, truudusest ja armastusest - mis tundub - on lapsena kraadivõrra kangem kõigest sellest, mida hilisem elu pakub. Miks? Sest lapsele on kõik siin ilmas uus.

EiK - Järgmisel nädalal

Tunnen, et kui hakkan seda lugu kuidagi kommenteerima, siis ma rikun selle loo ära.. „Aega on lõputult, kuni see lõppeb“. Aga. Ma olen uuesti 20. Ma olen selles lõpuotsas, kus olen enda arvates üks maailma targemaid inimesi. Kohe kindlasti olen ma surematu ja kohe kindlasti on see südamevalu nii kuradi valus keset sirelite ja paplite õitsemist.

William Onyeabor – When the Going is Smooth & Good

Täiesti omalaadse helikeele ja saatusega muusik. Puhas heatuju ja mineku laul. Ja muidugi ei ole kõik nii roosamannavahuline.

Pastacas - Bellamor

Külm, väga külm talv. Tartu Supilinn. Hanged on akendeni ja kuskil toas suitsetab ta ahju ees, tekk õlgadel, bellamori. Ja mul pole õrna aimugi, kus ta on ja tema ei tea, et mina teda otsin.

5MIINUST - ?mis sa tegid

Seda minialbumit, kus ka see lugu, olen kuulanud sadu kordi. Pole senini ära tüüdanud. Tahaks 5miinuse poistega teha suvemuusikali.

Genka & Paul Oja - Jeesus Presley

Genka koos Toe Tagi ja hiljem Paul Ojaga on vaieldamatult Eesti hiphopi LinnaIff. Kuulasin seda lugu igal hommikul õppides BFMis režiid. Ja nii kolm aastat jutti. Teadsin täpselt seda kohta tänaval, mil pidin selle loo käima panema, et see lõppeks Tallinna ülikooli hoovis.

Peter Cat Recording Co. - Portrait of a Time

Kui mitu ilusat ja ootamatut käiku saab ühel lool olla! Tõmbame selle peo käima!