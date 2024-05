Helen Eelrand: vananev naine kibeleb hooraks*. Viimane alavääristatud grupp lööb Eurovisionil kapiukse jalaga lahti

Oleme viimasel ajal aru saanud, kelle elu maamunal on kõige raskem. Loomulikult on see keskealine valge mees, kes kusagil rahu ei leia, sest tema (sõna)õiguse on kaaperdanud värvilised, kväärid, feministid ja veel jumal teab kes. Keskealisele valgele naisele targu sõna ei pakutagi – tema oma kesise turuväärtusega tegutsegu tasaselt, märkamatult ja allaheitlikult, nagu seisus kohustab.