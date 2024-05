Priit Lomp: pole teada ega näha, mis on ühe või teise pakutud kärpe taga – see on probleem

Meie jaoks on probleemiks see, et pole teada ega näha, mis on ühe või teise pakutud kärpe taga – sotsiaaldemokraadid ei ole valmis pimesi Exceli tabeli numbreid heaks kiitma. Muret teevad sotsiaalvaldkonna kärped, mille sisu me ei tea - kindlasti ei nõustu sotsiaaldemokraadid puuetega inimeste toetuste vähendamisega, nagu me ei ole nõus pensionite külmutamisega.