Gary Urb: kui on palju puhast elektrit, saab CO2-st valmistada suure hulga tooteid, sealhulgas e-kütuseid või süsinikmaterjale

Juba tekitatud kahju tagasi pöörata on peaaegu et võimatu, küll aga tuleb meil jõudsalt tegelema hakata kliimasoojenemise pidurdamisega. Eesti tänane CO 2 heitkogus statistikaameti järgi on umbes 10 miljonit tonni aastas. Jah, meie CO 2 emissioon on juba vähenenud 1990-ndate algusest tublisti ja me saame seda veel drastiliselt vähendada, lõpetades ära puidu põletamise katlamajades ja kodumajapidamistes ning põlevkivi ja kõikide imporditavate fossiilkütuste põletamise, aga on veel mitmeid protsesse, peamiselt bioloogilisi, mille tulemusena CO 2 tekib ja nendest protsessidest me süsinikdioksiidi päris lõplikult elimineerida ei saa.