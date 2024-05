Veiko Värk: eestlane eelistab kõige kiuste sisepõlemismootorit. Kas sinna me rohepööre lähebki?

Võrdluseks, bensiinimootoriga autosid on Eesti teedele lisandunud aasta esimeste kuudega 3315 ning elektrilisi 566. Sellele, et eestlane eelistab jätkuvalt sisepõlemismootoriga sõidukit elektriautole, viitab ka kõnekas fakt, et 1. aprilli seisuga on diiselautosid teedel kokku 393 745 ja bensiinimootoriga 345 689, elektriautosid aga vaid 6500.