SÕJARAPORT | Teet Kalmus: USA jutt sellest, et ATACMS-ide kasutamine viib eskalatsioonini, ei kannata mingit kriitikat

Olukord rinnetel. Harkivi suuna on Ukraina väejuhatus valinud endale prioriteetseks ning sinna saadetakse juurde nii üksuseid kui ka laskemoona. Kui tänasel päeval räägitakse suurtükkidest tehtavate laskude suhtest 1:3 Venemaa kasuks, siis Donbassis sõdivate Ukraina armee sõjaväelaste sõnul olevat see suhe Harkivi suunal 1:1 ja Donbassis Pokrovski suunal 1:4-5 Venemaa armee kasuks. Loomulikult tuleb arvestada selliste arvamuste puhul ka emotsionaalsuse koefitsiendiga. Nii suur see vahe suure tõenäosusega pole, aga see pole saladus, et Harkivi suund on Ukraina armee juhtide jaoks eriti oluline.