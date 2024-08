TEHNOKOLUMN | Asse Sauga: tehisintellekti võidukäik tähendab, et otsi endale psühhiaater juba täna

Tehisintellekti agressiivsema tulekuga tekib juurde väga palju stressis ja depressioonis inimesi, kes vajavad abi, tuge, vajavad kedagi, kes neid kuulab, kes neid edasi aitab, toetab ja taas õigele rajale suunab. Just see on aga see roll, mida tehisintellekt ei suuda täita!