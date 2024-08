Kalev Stoicescu: olukorras, kus Venemaad ootab tõenäoliselt ees üha raskem aeg, oleks kuritegelik Putinilt ise rahu paluda

Sõdade lõppfaasi loogika on alati olnud see, et rahu initsiatiiviga tuleb lõpuks välja - kui tuleb - nõrgem pool, kes ei suuda võita ja kellel on karta sõja jätkumisel hullemaid tagajärgi. Sõja lõpetamise läbirääkimistel on tingimuste esitajaks võitja(d), olgu vastas(t)e kaotus totaalne, millele järgneb kapitulatsioon, või osaline.