Piirkonda on saadetud vabu üksuseid, Venemaa poolelt räägitakse suurusjärgus 10-12 pataljonist, aga et nad on kokku korjatud erinevatest üksutest, siis kahte jalga lonkavat nii juhtimine ja üksuste omavaheline koordinatsioon. Seetõttu on esinenud palju juhtumeid, kus Venemaa armee üksused ründavad teiste Venemaa üksuste sõjaväelasi.