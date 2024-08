SÕJARAPORT | Rainer Saks: Vene juhtidel ei ole ikka veel adekvaatset ülevaadet Kurski piirkonnas toimuvast, aga olukord on väga tõsine

Toimuv näitab, et Ukraina on oma operatsiooni väga õigesti planeerinud ja üles ehitanud. Venemaa presidendi sõnavõtust ei jää ka kahtlust, et sõjalise operatsiooni eest vastutab kaitseministeerium ja kindralstaap, mitte FSB, kuid FSB-lt oodatakse tõhusamat tegevust piiralade kontrollimisega.

Venemaa president ei olnud enam nii ebakindel kui Kurski operatsiooni alguses ning üritas esineda jõulisemalt ja enesekindlamalt. Kuid luges teksti paberilt maha, mis ei aita veenda Vene kodanikke, et asjad on kontrolli all. Hiljem telepöördumises üritas ta vähendada Kurskis toimuva ulatust väidetega, et Vene armee edeneb Donbassi rinnetel väga kiiresti. Üldiselt võib aimata, et Venemaa juhtidel ei ole ikka veel adekvaatset ülevaadet Kurski piirkonnas toimuvast, kuigi saadakse väga hästi aru, et olukord on väga tõsine.