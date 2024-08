Aleksei Jevgrafov: poliitikute rahahimust pimestatud nikotiinipoliitika teeb teene mustal turul äritsejatele

Pean kurbusega tunnistama, et mul ei ole pakkuda võluvitsa, millega nikotiinisõltuvusega kaasnevat probleemide kobarat lahendada. Kuid mul on olemas tahe. Valitsuse senised ebaõnnestumised näitavad, et nikotiinipoliitika kujundajad peavad leidma julgust enesekriitiliseks ülestunnistuseks.