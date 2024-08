Siim Kiisler: võim peab lõpetama rahva alahindamise. Eesti kodanikud ei ole mõtlemisvõimetu mass!

Kui Reformierakonna poliitikud räägivad pidevalt sellest, et on üle kulutatud, aga samal ajal õigustavad ülekulutamise jätkamist, siis sealt võrsubki presidendi viidatud probleem, kus otsuseid pole võimalik õigetena tajuda, sest mõistuspäraseid argumente pole.

Ilmselt on asi selles, et viimased paar valitsust on süsteemselt kodanike mõtlemisvõimet alahinnanud ja esinenud küüniliste avaldustega stiilis et „küll me teeme õigeid otsuseid, te lihtsalt usaldage, lootke ja kannatage ära“.