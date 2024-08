JUHTKIRI | 23. august ei võiks meenutada mitte ainult MRP-d ja Balti ketti, vaid ka rahvusvahelist õigust

Kogu praegune olukord on paradoksaalne, sest ÜRO asutati eesmärgiga tagada maailmas rahu, et MRP-d ja selle tagajärjed ei saaks korduda. Aga Venemaa kasutab ära oma positsiooni ÜRO julgeolekunõukogu alalise liikmena, takistades Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud piiride kaitsmist. See omakorda on kahjustanud nii humanitaarabi andmist kui ka rahuvalve jõupingutusi Ukrainas.