Autofiktiivne proosaluulekogu „Peenar“ on kogum tekstidest, millest sai juhuse kombel tervikteos. Paari erandiga puuduvad teoses kirjavahemärgid ning mugandatud eesti keelde pikeeritakse ingliskeelseid lauseid, roppusi, meemislängi ja termineid stiilis girl boss, this is my swamp, slay queen jne.