SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: isegi Vene riiklikud agentuurid on sunnitud tunnistama, et Putini toetus on hakanud langema

Samas ei ole kriminaalkohtul aga otseseid volitusi arreteerida kahtlusaluseid isegi liikmesriikides ning praktikas on kinnipidamise mehhanismi rakendamine keeruline, kui partnerriik ei soovi ise initsiatiivi üles näidata.

Nii näiteks ei arreteerinud Lõuna-Aafrika Vabariik 2015. aastal kriminaalkohtu vahistamismäärusega president Omar al-Bashiri ning otseseid tagajärgi ei järgnenud. Kui just mitte arvestada tagajärjena seda, et eelmisel aastal ei osalenud Putin Lõuna-Aafrikas toimunud BRICS-i tippkohtumisel, sest „jõuti ühisele arusaamale“, et parem oleks, kui Putin ei tuleks. Viimane esines hoopis videosilla vahendusel, kirudes taaskord vihaselt läänt.