On mingis mõttes kummastav, et Vladimir Putini Venemaa pidi Ukrainat ründama, et Eesti poliitikutes piisavalt otsustavust tekiks taoline reform käivitada, haridusilmas veskikivid veerema saada. See pole ju maailmas midagi erilist, kui riigi rahastatavat haridust antakse riigikeeles.