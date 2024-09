MEEDIAKOLUMN | Oleg Samorodni: Kremli hõivatud Telegram on kõike muud kui sõnavabaduse paradiis

Kõigepealt lühidalt: mida kujutab endast Telegram? Esiteks on tegemist sõnumiprogrammiga, s.t suhtlusvahendiga. Teiseks on see internetiturg, kus on võimalik osta mida iganes. Kolmandaks on see massiteabevahend. Teinekord edastab see ka valeinformatsiooni, mis on Telegrami kanalites tavaliselt esitatud anonüümselt.