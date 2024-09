SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene sõjablogijad kiidavad Ukraina armee Kurski oblastis korraldatud suurepärast operatsiooni

Eile sai kõige rohkem meedia tähelepanu Poltavas korraldatud raketirünnak, mille tagajärjel on hukkunud juba üle 50 inimese ja haavatuid on üle 200. Poltava asub kõigest 125 kilomeetri kaugusel rindejoonest ja seetõttu tuli minu jaoks üllatusena informatsioon, et sõja kolmandal aastal toimub sellises kohas sõjaväelise õppeasutuse kontaktõpe. Uue kooliaasta alguse puhul oli kooli juurde kogunenud väga palju kursante ja on teada, et Venemaa poolelt lasti kaks ballistilist raketti Iskander-M.