Stanislav Nemeržitski: täiskasvanud, ärge seiske oma negatiivsete hoiakutega Stjopa eesti keele õppeteel ees

Kanal 2 eetrisse 2. septembri õhtul läinud reportaaž esimese klassi õpilasest Stjopast pälvis Eesti Päevalehes õigustatult kriitikat ja hukkamõistu just sellest vaatenurgast, kuidas telelugu oli üles ehitatud ning kuidas intervjuusid oli tehtud. See juhtum paljastas meie ühiskonnas aga palju sügavamad probleemid: Eesti ühiskonnast on kadunud „meie“ tunne ning need, kes vajavad uues olukorras navigeerimiseks abi ja toetust, pannakse võimatusse olukorda.