Õigusekspert: kliimaseaduse eesmärk on õiguslikult küsitav

Õiguslikult on selge, et Eesti on Pariisi kliimakokkuleppega liitudes võtnud endale rahvusvahelisel tasandil kohustuse seda kokkulepet täita. Leppe peamine alusnõue on, et üleilmset keskmise temperatuuri tõusu tuleb hoida tuntavalt allpool kaht kraadi võrreldes tööstusrevolutsioonieelse tasemega, ning pingutada, et temperatuuritõus jääks 1,5 kraadi piiresse.