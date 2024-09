USA PÄEVIK | Debatil selgusid Harrise kasulikud omadused: ta pole liiga vana, hull ega valelik. Aga valimised võib ta endiselt kaotada

Avaliku arvamuse küsitlused näitavad, et USA presidendivalimiste võitja on siiani raskesti etteaimatav ja kumbki osapool pole toetust kasvatanud. Ehkki Harrisel on mõnepunktiline edu, demokraadid rõõmust ei rõkka. Varasemad valmistulemused näitasid, et küsitlused alahindavad Trumpi toetust.