Kui üldiselt mõistetakse festivali all suurpidustust, mis rõõmustab tervet kogukonda, siis maksukoormuse tõstmise festival on pidu valitutele – mitte ainult sellepärast, et enamus ühiskonnast kaotab, vaid ka seetõttu, et teadmistepõhist arutelu maksutõusude mõjude üle tahetakse hoida väikeses, kinnises ringis.