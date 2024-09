FAKTIKONTROLL | Korduvalt Kremli narratiive levitanud portaal hoiatab NATO uute ülesannete eest. Loomulikult on tegu valega.

Kuvatõmmisest ja selle eestikeelsest tõlkest on vorbitud artikkel pealkirjaga „KÕMU! Sotsiaalmeedia on lekkinud infot NATO vägede uutest ülesannetest!“. Näiteks jagab artiklit Facebookis Koos partei aktiivne liige Ülle Pukk kommentaariga: „NATO poomisköis tõmbab silmust järjest rohkem koomale“.

Faktid Jagatud kuvatõmmis on poolteist aastat vana memo Soome sotsiaal- ja tervishoiuminsteeriumilt

Memo ei määra NATO-le uusi ülesandeid

Faktikontrolli toimetus on varem 13 korda juhtinud tähelepanu valeinfole, mida levitab portaal Eesti Eest!. See portaal on tuntud kui endise EKRE liikme Mike Calamuse „vaba sõna“ veebileht.

Dokumendiga , mille üht lõiku on portaal oma artiklis kasutanud, kogutakse arvamusi nakkushaiguste seaduse muutmise vajaduste kohta. Memo käsitleb erinevaid valdkondi, sealhulgas tervishoiu valmisolekut. Memo eesmärk on saada ideid ja avada tausta seadusandlike muudatuste tegemiseks.

Lõik, millest on tehtud kuvatõmmis on võetud dokumendi viiendast peatükist, mille pealkiri on „Soome ja NATO liikmelisus“. Peatükis on kirjeldatud NATO olulisust Soome jaoks pärast Ukraina sõja algust. Samuti mainitakse, et Soome sotsiaalministeerium on alates 1990. aastast teinud koostööd NATO tsiviilvalmiduse komisjoniga ning osalenud komisjoni meditsiinikoosolekutel kaks korda aastas.

Konkreetne lõik, mida portaal Eesti Eest! tõlgendab kui NATO uute ülesannete määramist, käsitleb tegelikult Soome tervishoiu ülesandeid NATO-ga liitudes. Lõigus kirjutatakse, et Soome peab arendama oma võimekust abi andmiseks ja vastuvõtmiseks. Samuti selgitatakse, et NATO liikmelisus ei kohusta Soomet nakkushaiguste seadust muutma, kuid rõhutatakse, et seadusandlust võiks sellega siiski arvestada, et oleks võimalik kriisiolukordades operatiivselt tegutseda.

OTSUS: Vale. Jagatud kuvatõmmis on osa Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi memost, mis käsitleb seadusemuudatust ja selle konteksti. Dokument ei viita sellele, et NATO-l on uued ülesanded.