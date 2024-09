RAAMATUBLOGI | Kui sa lähed pimedusse, läheb pimedus sinusse...

Tere tulemast Los Angelese öhe. Ise ei kipuks ja teistel ei soovitaks, kuid koos Renee Ballardiga võib. Esmalt on ta kirjanduslik persoon, kuid teisalt tugev ja jõuline ning seda nii kehalt kui hingelt, kuigi on elult piisavalt räsida saanud.

Renee, politseineidis. Kasvas üles Maui saarel, surfab ja liigub veel kõiksugu laudadega, veedab päevad rannikul telgis, sest tema töö-öö algab kell 23 ja lõpeb seitse hommikul. Kui lõpeb. Isa uppunud, ema ta hüljanud, vanaemaga lähedased suhted. Õppis ülikoolis ajakirjandust, ent LA Timesis töötades leidis, et tema elu on kuritegusid lahendada, mitte neist kirjutada. Õppis politseinikuks, kerkis kiiresti mõrvaosakonna uurijaks, kuid esitas oma ülemuse Robert Olivase vastu kaebuse seksuaalses ahistamises, ent kuna need, kes teadsid, et süüdistus on õige, teda ei toetanud, sai Reneest paaria – ta viidi madalaimale postile, öisesse vahetusse. Vallaline, kuid suhetes.

LA öös on asju. Renee – andeka ja kirgliku, kuid distsiplineerimatu – asi on neid alustada, kuid mitte lõpule viia – see on päevaste ülesanne, ent kuivõrd „eliit“ asjaga hakkama saab...

Ühel ööl, mis ei erine teistest, juhtub taas... Parklasse jäetakse maha julmalt läbi pekstud prostituut arvates, et too on surnud. Ei ole. Ja ööklubis toimub tulistamine, hukkub neli inimest. Kolmest neist – kihlvedude vahendajast, narkodiilerist ja vägivallatsejast – pole Reneel suurt lugu, kuid neljandast tapetust, näitlejakarjäärist unistavast noorest ettekandjast küll.

Mõistagi hakkab Renee kaht kuritegu lahti harutama üksi, saades abi paariliselt ja mõnelt inimeselt, kes temast lugu peavad. Peagi selgub, et mõrvade taga võib olla politseinik, kes on samaga seotud Reneele väga lähedase mehe surmaga.

Niisiis ühe mitte just hingelt nii õblukese naise teekond püha tõe juurde, mis on täis tagasilööke ja vastukäimisi. Kusjuures raamatule annab suure lisandväärtuse autentsus – kuidas käivad USA-s politsei juurdlused ja milliseid protseduure tuleb seejuures läbi viia.