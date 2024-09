RAAMATUBLOGI: Pareidoolia, Õunamees, posttraumaatilises stressis sõdurid ja kadunud poiss

Ühe pere elu pööratakse kummuli, kui koolist tuleb kõne, et Lukas, kümnene poiss, on kadunud. Kummaline poiss, keda huvitab pareidoolia – ta näeb suvalistel esemetel näomotiivi. Kui ajakirjanik Heloise Kaldan hoomab Lukase telefonis pilti küüniuksest, siis tal turgatab... Aga väga mitte igatahes on ta ust kuskil näinud.

Sujuvalt kulgev lugu on sedavõrd põnev, et raamatut väga käest ei saa (kuigi öökirjandus see ei ole) ning lõpp, nagu headel krimkadel ikka, on suurepärane. Samas on loos ka eraelulisi probleeme ja lahendusi neile, sest peategelased on eelkõige inimesed. Seega soovituslik lugemisvara naistele, et kuidas teatud olukordades käituda ja muredest välja tulla, ning meestele teadmaks, kuidas naised teatud olukordades käituvad ja muredest välja tulevad.