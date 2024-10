Rae ja Uuesalu rahvas ning kaugemalt tulnud IKEA kliendid on saanud viimasel aastal jälgida, kuidas metsa tekkinud laial sihil võetakse üles kändusid, et sinna saaks kerkida hiiglasliku maanteesõlme muldkeha.

Ehitusobjekte on ümber pealinna palju, praegu võtavad kuju tulevase raudtee sõlmpunktid: viaduktid ja raudteesillad. Juba on maas ka esimesed rööpad. Ülemiste terminali maa-alune betoonosa on võtnud endasse suure hulga Eestis toodetud betooni.