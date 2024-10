Raimo Klesment: detailplaneering pole naljaasi. Õigel ajal tuleb sekkuda, arvamust avaldada ja oma õigusi kaitsta

Detailplaneering on maaomanikku ja elukeskkonda kõige enam mõjutav ruumiline planeering. Paratamatult jääb mulje, et planeerimisprotsess on aga liiga keeruline ja keskmine kodanik seda eriti ei mõista. Tulemusena on oluliste objektide detailplaneeringute avalikustamise vastu huvi pehmelt öelda leige. Häda ja kisa tõuseb alles siis, kui kopp maasse lüüakse või puud saemürina saatel langevad.