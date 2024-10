Lavly Perling: Moldova maakohtade mured meenutavad meiegi ääremaade hädasid

Moldova ärkas esmaspäeval justkui külma duši all. Euroopa suuna võit oli nii napp, et veel tänagi on kahtlejaid, kas see tulemus ikka lõpuni püsima jääb. Esimese reaktsioonina nägid euroopameelsed süüdlast Vene mõjutustegevuses. Vaieldamatult on see olnud pikaajaline ja sügav nagu Venemaale „kohane“. Sümpaatne on aga moldovlaste tänane suhtumine, et nüüd tuleb õppetundidest õppida ja keskenduda kahe nädala pärast toimuvatele presidendivalimistele.