Andrus Kaarelson: keskmine pere peab tuleval aastal ühest kuupalgast loobuma. Kärbivad hoopis Eesti pered, mitte avalik sektor

Tänase valitsuse üks suurimaid silmamoondusi on tuleva aasta maksutõusude väiksemaks ja üllamaks rääkimine. Avalikult kõneldakse paarist protsendist, mida keskmine maksumaksja ei peaks õieti märkamagi, pealegi minevat see lisaks kogutav raha otse Eesti kaitsevõime tõstmiseks. Mõlemad väited on paraku valed: keskmise pere elustandard langeb tuleval aastal märgatavalt, ka pole maksutõusudest olulist tuge Eesti riigikaitsele.