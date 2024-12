FAKTIKONTROLL | Värske uuring ajaloolisest temperatuuri kõikumisest maapinnal ei paljasta „kliimapettust“. Praegune kliimamuutus on inimtekkeline ja toimub väga kiiresti

Uuringu peamisi uudiseid on järeldus, et parimate kättesaadavate andmete põhjal viimase 485 miljoni aasta kohta on planeedi pikaajaline kliimatundlikkus (Earth system sensibility ehk ESS) 8 °C. See tähendab, et CO2 hulga kahekordistudes atmosfääris tõuseb planeedi keskmine temperatuur pika aja jooksul 8 kraadi. See hinnang viitab oluliselt suuremale kliimatundlikkusele, kui on seni peetud kõige tõenäolisemaks. Lühidalt tähendab see, et iga tonn õhku paisatud kasvuhoonegaase põhjustab varasemast teadmisest veelgi suuremat soojenemist.